Stiri pe aceeasi tema

- Compania Virgin Orbit, care proiecteaza rachete dedicate lansarii de sateliti de mici dimensiuni, a solicitat plasarea sub protectia Legii falimentului din SUA, in vederea scoaterii la vanzare, a anuntat marti compania. Aceasta decizie intervine dupa concedierea anuntata saptamana trecuta a 675 de angajati,…

- Virgit Orbit, companie specializata in lansarea sateliților, și-a intrerupt activitatea cu saptamani in urma, dar spera sa gaseasca un cumparator, relateaza BBC . Firma deținuta de miliardarul Richard Branson a luat decizia de a depune actele pentru a intra in faliment in Statele Unite dupa ce a nu…

- Acordul include 10 Airbus A350-1000, cinci Airbus A350-900 si sapte Boeing 787-9, iar aeronavele vor fi fi livrate incepand de la jumatatea acestui deceniu, a spus compania. Lufthansa se afla, de asemenea, in negocieri avansate pentru achizitionarea altor avioane pe distante lungi, care ar putea fi…

- Aproximativ 60 de angajați de la Verastar Ltd din Sale, Greater Manchester, au participat la o intalnire online, unde li s-a spus ca risca sa fie disponibilizați daca nu sunt pregatiți sa se mute in strainatate, adica in Romania. Angajații unei firme importante din Marea Britanie spun ca sunt ingroziți…

- Compania naționala indiana, privatizata anul trecut, a comandat la Airbus și la Boeing 400 de avioane moyen-courrier și 70 long-courrier ”pentru a raspunde așteptatei creșteri a traficului aerian pe imensa piața indiana”.Valoarea tranzacției se ridica la peste 70 miliarde de dolari. Este, potrivit experților…

- Mercedes-Benz se confrunta cu peste 300.000 de plangeri la Inalta Curte din Londra din partea proprietarilor de vehicule diesel care ar fi fost echipate cu ”dispozitive de infrangere” pentru a insela testele de emisii, transmite Reuters.Se spune ca producatorul german de automobile ar fi indus…

- Companiile aeriene si producatorii de avioane au beneficiat de o redresare brusca a calatoriilor aeriene, una dintre cele mai afectate industrii de pandemia de Covid. Dar liderii Boeing au ezitat sa intensifice productia de avioane inainte de stabilizarea lantului de aprovizionare. Compania produce…

- Twitter datoreaza 136.260 de dolari pentru chiria neplatita pentru birourile sale de la etajul 30 al unei cladiri din centrul orasului San Francisco, potrivit unui proces intentat saptamana trecuta de proprietarul cladirii.Proprietarul cladirii de pe strada California 650 - care nu este sediul principal…