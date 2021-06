Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai buna jucatoare din Romania s-a accidentat la turneul de la Roma și a fost nevoita sa se retraga. Sportiva de 29 de ani se afla acum in perioada de recuperare și sunt șanse foarte mici ca aceasta sa participe la Roland Garros. Simona Halep a spus de mai multe ori ca cel mai important obiectiv…

- Gimnasta Larisa Iordache, care a avut mai multe probeleme de sanatate in ultima perioada, a declarat, miercuri, ca isi doreste ca la Jocurile Olimpice de la Tokyo sa aiba posibilitatea sa se lupte pentru castigarea unei medalii. „Ma simt bine acum, mai am inca doua saptamani de tratament, de administrare…

- Presedintele Federatiei Romane de Lupte, Razvan Pircalabu, a declarat, potrivit paginii de Facebook a organizatiei pe care o conduce, ca spera sa trimita cinci reprezentanti la Jocurile Olimpice de la Tokyo. ''As vrea sa intelegeti doua aspecte foarte importante, faptul ca nu sunt decat saisprezece…

- Fostul international Gheorghe Popescu a afirmat, duminica, la Arena Nationala, ca reprezentativa Romaniei care va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo are capacitatea sa spere la obtinerea unei medalii, avand in vedere ca grupa din care face parte este una aparent usoara. "Jocurile Olimpice…

- Dupa calificarea Larisei Iordache la Jocurile Olimpice, Federatia Româna de Gimnastica a dezvaluit ca sportiva sufera de o infecție la nivelul rinichilor. Gimnasta ar fi concurat miercuri la Campionatele Europene de la Basel cu o "stare subfebrila".Gimnasta Larisa Iordache s-a…

- Simona Halep, 29 de ani, 3 WTA, are ca principal obiectiv in acest an participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Japonia, unde spera sa fie port-drapelul Romaniei și sa cucereasca o medalie, informeaza Eurosport , care citeaza as.ro. Simona Halep a recunoscut ca o medalie obținuta la JO 2020 ar…

- Echipa CS Unirea Alba Iulia – formata din atletele Ana Rodean, Alina Boholțan, Mihaela Acatrinei – a obținut medalia de bronz, in proba senioarelor, la Campionatul Național de Alergare pe șosea – 10 kilometri, desfașurat duminica la Timișoara. Rezultatul este extrem de bun in contextul in care Ana Rodea…