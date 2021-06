Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltarea sistemului energetic catre zona verde de producere a electricitatii reprezinta una dintre prioritatile mandatului meu, a afirmat ministrul Energiei, Virgil Popescu, cu ocazia vizitei oficiale la parcul eolian Hidroelectrica de la Crucea, mentionand ca incurajeaza societatile romanesti sa…

- Ministrul energiei, Virgil Popescu, nu a exclus, miercuri seara, la Digi24, posibilitatea ca facturile la gaz sa se creasca la iarna cu 20 pana la 25 la suta și a explicat care sunt motivele pentru care de la 1 iulie se așteapta ca tarifele sa fie deja mai mari. Liberalizarea pieței gazului…

- Ministrul energiei, Virgil Popescu, nu a exclus, miercuri seara, la Digi24, posibilitatea ca facturile la gaz sa se scumpeasca la iarna cu 20 pana la 25 la suta și a explicat care sunt motivele pentru care de la 1 iulie se așteapta ca tarifele sa fie deja mai mari.

- Legea offshore va fi modificata pana la finalul acestei sesiuni parlamentare, adica in vara, a declarat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu, rugandu-i pe investitorii care asteapta aceasta lege pentru a debloca investitiile sa mai aiba „putintica” rabdare. „Va fi o initiativa parlamentara a coalitiei…

- Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de joi, 25 martie 2021, proiectul Ministerului de Finanțe, care vizeaza o serie de masuri menite sa vina in sprijinul mediului de afaceri, precum: scutirea de la plata impozitului specific și reglementari in domeniul procedurilor fiscale. Scutirea de la plata impozitului…

- Guvernul va aloca un ajutor de urgenta in valoare de 4,05 milioane de lei pentru plata restantelor catre minerii de la Crucea, a anuntat, joi, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. El a spus ca pentru solutionarea situatiei de la Exploatarea Miniera Crucea, din cadrul Companiei…

- Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, anunța ca Guvernul acorda 4,05 milioane de lei pentru plata restanțelor catre minerii de la Crucea. El a subliniat ca pentru soluționarea situației de la Mina Crucea a purtat discuții cu Premierul Florin Cițu, cu ministrul energiei, Virgil Popescu și cu ministrul…

- Guvernul Romaniei a aprobat in ședința de miercuri negocierea și semnarea Acordului de imprumut dintre Romania și Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare, in valoare de 100 milioane de euro, pentru susținerea proiectului „Școli mai sigure, incluzive și sustenabile”.