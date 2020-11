Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat miercuri un memorandum prin care acorda Complexului Energetic Oltenia (CEO) un ajutor de stat pentru restructurare in valoare de 1,326 miliarde de euro in perioada 2021-2025, a declarat ministrul Economiei, Virgil Popescu, in briefingul de presa al sedintei de Guvern. "Am aprobat…

- Guvernul a aprobat miercuri o ordonanta de urgenta prin care este suplimentat de la 350 de milioane de euro la un miliard de euro bugetul schemei 2 din granturile acordate intreprinderilor mici si mijlocii, a afirmat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, in briefingul…

- Guvernul si-a asumat plata unui ajutor de stat de 1 miliard de euro pentru Complexul Energetic Oltenia, a declarat miercuri ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o conferinta de presa, anunța news.ro. "Acel ajutor nu presupune ca il dai tot odata. Iar daca…

- Statul roman vrea sa preia, prin intermediul Romgaz, participatia de 50% din zacamantul de gaze Neptun Deep, detinuta momentan de ExxonMobil, a declarat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, in cadrul unei emisiuni online.

- Ordonanța de Urgența ce prevede esalonarea datoriilor restante de la declansarea starii de urgenta si suspendarea si dupa 25 octombrie a executarilor silite nu poate fi aplicata. Motivul este destul de simplu: nu a fost inca publicata in Monitorul Oficial. Premierul Ludovic Orban a anuntat luni ca…

- „Noi am adoptat masura dupa 25 octombrie. Se pot face cereri de reeșalonare. Ordonanța de Urgența va fi publicata in Monitorul Oficial astazi sau maine", a transmis, luni, premierul Orban. Reamintim ca Guvernul a aprobat, joia trecuta, aplicarea procedurii alternative simplificate de acordare…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat marti, la Gaesti, judetul Dambovita, ca unul dintre scenariile avute in vedere pentru salvarea Combinatului de Oteluri Speciale (COS) Targoviste este conversia datoriilor in actiuni. "COS Targoviste este, din punctul nostru de vedere, o fabrica de interes…