Stiri pe aceeasi tema

- ”Romania si Bulgaria vor relua negocierile pentru a construi hidrocentrala de la Turnu Magurele - Nicopol. Proiectul hidrotehnic va avea 840 MW putere instalata, din care 420 MW partea romaneasca, cu o productie totala de 4400 GW pe an, respectiv 2200 GW pentru Romania”, a scris, marti, pe Facebook,…

- Virgil Popescu participa la cea de-a 26-a Conferinta organizata de Institute of Energy for South-East Europe cu tema “Energy & Development 2022”. ”Securitatea Energetica in contextul tranzitiei verzi a fost principala tema de discutie a intalnirii ministeriale gazduita la Atena de ministrul Energiei…

- „Am avut o noua intalnire de lucru cu Jose W. Fernandez, subsecretarul de stat pentru crestere economica, energie si mediu din Departamentul de Stat al SUA, pentru a discuta despre ulimele evolutii ale proiectelor prevazute in Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, s-a intalnit, vineri, in SUA, cu reprezentanti ai Biroului pentru Resurse Energetice si au analizat impactul razboiului din Ucraina asupra pietelor de energie. ”In cadrul discutiei pe care am avut-o astazi cu Geoffrey R. Pyatt, secretar adjunct al Biroului pentru…

- ”Astazi am participat la ceremonia de semnare a contractului prin care Agentia SUA pentru Comert si Dezvoltare (USTDA) acorda un grant de 14 milioane de dolari catre RoPower Nuclear SA (RoPower), compania de proiect pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici recent infiintata de Nuclearelectrica…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu anunta ca a avut o intalnire de lucru foarte buna cu David Turk, secretar adjunct pentru Energie din Statele Unite, el precizand ca oficialul american a transmis ca DOE (Department of Energy) analizeaza posibilitatea implicarii in finantarea constructiei reactoarelor…

- ”Exact de asta are nevoie acum Romania! Prin Ordonanta de Urgenta nr. 132 din 29 septembrie 2022, guvernul creste numarul membrilor consiliului de administratie al EXIM BANK de la 7 la 9. Nu exista nicio justificare economica, doar politica, pentru o astfel de masura. Sa nu mai vorbim de contextul economic…

- Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG) și Asociația Internaționala a Producatorilor de Petrol și Gaze (IOGP), vor organiza in zilele de 21 și 22 septembrie cea de a 5-a ediție a Romanian International Gas Conference (RIGC) – From Versailles to Bucharest – Natural Gas, the Bridge Between Climate Action…