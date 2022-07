Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei Virgil Popescu continua disputa cu liderul AUR George Simion, afirmand, intr-o postare pe Facebook, ca „trompetele rusesti” sunt disperate ca Romania construieste cu partenerii strategici americani, canadieni si francezi reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda. Romania nu va inlocui importul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, continua disputa cu liderul AUR, George Simion, afirmand, intr-o postare pe Facebook, ca ”trompetele rusesti” sunt disperate ca Romania construieste cu partenerii strategici americani, canadieni si francezi reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda si cu americanii reactoare…

- Virgil Popescu spune ca gazul din Marea Neagra este suficient pentru ca Romania sa devina independenta energetic și ca „indiferent cat de tare vor falsa trompetele rusești, țara noastra va avea independența și securitate energetica”. Intr-o postare pe Facebook, ministrul energiei spune ca „trompetele…

- Ministrul Energiei din Romania, Virgil Popescu, considera ca piata gazului a fost manipulata de Gazprom si afirma ca, in perioada in care depindem de gazul din Rusia, pretul acestuia nu va scadea la nivelul din aprilie 2021 cand exista o anumita liniste pe piata. Virgil Popescu a declarat ca pretul…

- „Astazi am avut, la Bruxelles, o intalnire de lucru cu Kadri Simson, comisarul european pentru energie. Am discutat despre situatia securitatii energetice la nivelul UE, diversificarea surselor si a rutelor de aprovizionare, despre investitiile planificate de Romania in sector, inclusiv din perspectiva…

- “Cand trompetele rusesti se reactiveaza si raspandesc calomnii si minciuni, imi dau seama ca facem bine ceea ce facem. Romania va deveni independenta energetic! Si asta vad ca deranjeaza!”, a scris Virgil Popescu, sambata, pe Facebook. Anterior, liderul AUR George Simion s-a referit la ministrul Energiei,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca "toata strategia de dezvoltare energetica este gandita pentru trecere de la carbune la gaz natural", explicand ca, dupa ce Romania va creste capacitatile de extractie a gazelor naturale, "vor mai fi niste unitati de carbune in rezerva, pentru situatii…

- “Noi trebuie sa ne uitam la realitatea romaneasca. Romania are patru mine de carbune – vorbesc de mine la adancime, pentru ca exista mine si exista cariere – exista patru mine de carbune care sunt in functionare in momentul de fata, doua sunt in procedura de inchidere, practic, dupa legislatia actuala…