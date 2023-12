Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, susține ca Romania are in depozite peste trei miliarde de metri cubi de gaze, cu 5% mai mult fața de ținta de inmagazinare a gazelor naturale. In mod normal, romanii nu ar mai trebui sa-și faca mari griji pentru gazele naturale din iarna 2023-2024. Potrivit…

- Senatorul PSD Daniel Catalin Zamfir a lansat un atac pe Facebook dur la adresa fostului ministru al Energiei, Virgil Popescu. Acesta asusținut ca nu a cedat presiunilor OMV, legat de legea offshore. “RAZBOINICUL LUMINII CU MIROS PUTUROS DE PETROL SI GAZE Ce ai facut tu, Virgile? Nu ai cedat la presiunile…

- Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, i-a raspuns lui Daniel Zamfir, printr-o postare pe Facebook, dupa ce social-democratul l-a acuzat ca nu a luat atitudine impotriva austriecilor de la OMV.

- Deputatul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, acuza imixtiuni de nepermis ale Austriei, in Romania. OMV a forțat schimbarea Legii offshore. Deputatul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, a transmis luni ca reprezentantii OMV au incercat constant sa determine anumite schimbari in…

