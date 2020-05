Stiri pe aceeasi tema

- Totodata, acesta a atras atenția ca lucrarile au fost deja realizate in proportie de 90-92%. "Cu siguranta trebuie ca la sfarsitul lui decembrie centrala de la Iernut sa fie functionala. Nu avem alta solutie si vom face toate eforturile in continuare pentru a o avea la cheie atunci. Iernut este o investitie…

- Construcția centralei pe gaze de la Iernut va fi terminata pana la sfarsitul lunii decembrie,. Lucrarile sunt realizate in proportie de 90-92% pana in prezent, potrivit directorului general...

- Centrala pe gaze de la Iernut trebuie sa fie functionala la sfarsitul lunii decembrie, in prezent lucrarile fiind realizate in proportie de 90-92%, a declarat miercuri directorul general Romgaz, Adrian Volintiru, in cadrul unei conferinte de presa. "Cu siguranta trebuie ca la sfarsitul…

- "Daca vorbim despre companiile din domeniul energiei, ce am observat eu pana acum este ca s-a vorbit, si s-a vorbit, si s-a vorbit de investitii si atat. Am ramas cu vorbitul. De aceea am solicitat si am emis un ordin, acum cred ca doua saptamani, prin care au un termen limita toate companiile…

- Romgaz directioneaza banii alocati sponsorizarilor catre spitalele din tara care au nevoie de sprijin pentru achizitia de aparatura medicala necesara si echipamente de protectie impotriva COVID 19 si a alocat 1,5 milioane lei Spitalului Judetean de Urgenta Alba, conform unui comunicat remis AGERPRES.…

- Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Guvernului, discutiile s-au concentrat asupra masurilor pentru asigurarea stocurilor si aprovizionarea continua cu medicamente atat pentru pacientii infectati cu noul coronavirus, cat si pentru pacientii cronici, precum si a necesarului de materiale si echipamente…

- Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Guvernului, discutiile s-au concentrat asupra masurilor pentru asigurarea stocurilor si aprovizionarea continua cu medicamente atat pentru pacientii infectati cu noul coronavirus, cat si pentru pacientii cronici, precum si a necesarului de materiale si echipamente…

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri lucreaza la un proiect de Ordonanta de Urgenta privind prelungirea valabilitații voucherelor de vacanta care expira în luna mai sau toate care au fost eliberate anul trecut, a anunțat ministrul Virgil Popescu."Le prelungim pâna…