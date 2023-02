Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a participat in perioada 27-28 februarie 2023, la reuniunea informala a Consiliului Energiei, organizata la Stockholm, in format comun cu Consiliul Transporturilor.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat ca Romania susține utilizarea energiei nucleare ca metoda de atingere a obiectivelor de decarbonizare in Uniunea Europena dupa o reuniune a mai multor state care vor ca aceasta sursa de energie sa fie promovata mai mult in politicile UE.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a anunțat duminica ca i-a transmis directorului general al The World Green Economy Organization, AbdulRahim Sultan, ca Romania este interesata sa activeze in cadrul organizatiei, pentru a accelera procesul de trecere la

- Romania are in plan sa operationalizeze un cablu de transport de energie electrica verde pe traseul Tuzla - Podisor, apoi pe culoarul gazoductului BRUA, pentru a asigura legatura de la estul la vestul tarii a anunțat, sambata, ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe pagina de facebook. Ministrul considera…

- Ministrul PNL al Energiei, Virgil Popescu, a scris luni seara, 5 decembrie, pe Facebook, ca „taxa pe soare” invocata de USR și AUR nu exista și ca sunt romani care „au luat pe nemestecate informația” și l-au amenințat cu moartea. „Nu punem nicio taxa. Regret ca in goana asidua dupa faima și potențiale…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat luni, intr-o conferința de presa ca Romania este pregatita pentru embargoul privind țițeiul rusesc, are intra azi in vigoare și nu are probleme nici cu petrolul, nicu cu carburanții, nici cu gazele, nici cu energia electrica.