- Bacaul se situeaza pe locul 3 la nivel național, dupa cazurile de COVID depistate in ultimele 24 de ore. Astfel, in București sunt raportate 549 de cazuri noi, in Iași – 193, Bacau – 150, Timiș – 142, Dambovița -128, Cluj – 117, Prahova – 101. La... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cele mai multe cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate in București – 514, Iași – 157, Alba – 117, Timiș – 104, Prahova – 101, Cluj – 98, Brașov – 95, Constanța – 94,...

- Mentionam ca in Romania sunt, in total, 1050 de paturi dotate cu aparatura pentru ingrijirea pacientilor COVID, iar in multe judete, deja nu mai exista paturi libere. In judetele Timis, Hunedoara, Cluj, Alba, Sibiu, Valcea, Brasov, Prahova, Bucuresti, Ilfov, Vrancea si Iasi, duminica nu mai existau…

- Pentru alegerile locale 2020, din 27 septembrie, care se vor desfașura in condiții speciale in contextul pandemiei de coronavirus, vor fi amenajate 18.794 de secții de votare in toata țara. Cele mai multe in București (1.275), Iași (759), Cluj (665), Bihor (655), Bacau (637), Prahova (624) și Timiș…

- Institutul National de sanatata Publica a prezetat, marti, raportul imbolnavirilor de coronavirus pentru saptamana 14 – 20 septembrie, potrivit caruia 32.8% dintre cazuri s-au inregistrat in Bucuresti, Iasi, Cluj, Timis si Suceava. In 11 judete sunt mai mult de 100 de cazuri la 100.000 de locuitori,…

- Județele Ialomița și Satu Mare nu au niciun caz nou de COVID-19, potrivit bilanțului trimis astazi de Grupul de Comunicare Strategica. La polul opus, cele mai multe cazuri au fost confirmate din nou in Capitala, respectiv 165. Romania a inregistrat 1.189 de cazuri noi de COVID-19, in ultimele 24 de…

- Poliția Romana a primit 10.000 de pistoale noi in cadrul contractului cu Beretta, iar in București au fost recepționate pana la acest moment un numar de 2.421 de arme, fiind demarata procedura de instruire a personalului și trageri in poligon.In acest moment, 250 de agenți din Capitala au arme noi.”Efectiv,…

- Romania a inregistrat marți, 21 iulie, cel mai mare numar de decese de la inceputul pandemiei de coronavirus. Potrivit ultimelor date transmise de GCS, 36 de persoane au murit, in ultimele 24 de ore, din cauza COVID-19. Astfel, numarul total al deceselor in urma infectarii cu virusul a ajuns la 2.074…