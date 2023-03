Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul a adoptat legea privind aprobarea semnarii Acordului de Sprijin intre Statul roman si Nuclearelectrica pentru Unitatile 3 si 4 de la Cernavoda, in urma caruia reactorul 3 va intra in exploatare la sfarsitul anului 2030 si reactorul 4 in anul 2

- ”Am avut in aceasta dimineata o discutie bilaterala fructuoasa cu ministrul francez pentru tranzitia energetica, Agnes Pannier-Runacher, pe subiecte legate de promovarea intereselor comune in domeniul energiei nucleare, al hidrogenului din surse cu emisii reduse de carbon si al coordonarii in relatie…

- Anul 2022 a fost unul de rascruce, pe care l-am trecut cu bine si, impreuna cu partenerii europeni si cu Statele Unite ale Americii, am reusit sa stabilizam preturile la energia electrica si la gazele naturale, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Astazi se incheie un an 2022 foarte complicat.…