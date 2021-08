Stiri pe aceeasi tema

- Pretul la gaze naturale va reveni in parametri normali dupa ce conducta Nord Stream 2 va fi functionala, a declarat luni ministrul Energiei, Virgil Popescu, mentionand ca revenirea va avea loc dupa aceasta iarna. "Eu cred ca pe piata energiei electrice deja s-a ajuns la un nivel si vom asista…

- Ministrul va prezenta premierului schema de ajutor saptamana aceasta. ”Ceea ce vrem noi sa facem mai departe, pe langa consumatorul vulnerabil, gandim o schema de ajutor pentru aceasta iarna pentru milioane de romani care au un venit mediu, care au un consum mediu, atat la gaze naturale cat si la energie…

- Autoritatea Nationala de Reglementara in Energie (ANRE) si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) vor demara o serie de controale la furnizori de gaze naturale. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat ca aceste controale se vor efectua la furnizorii care au incheiat contracte…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Ministrul Energiei, Virgil Popescu, indemna recent consumatorii casnici de energie electrica sa se mute in piața concurențiala de energie electrica, pentru ca acolo este prețul mai bun. Am comparat prețurile de acum ca sa vedem daca indemnul ministrului este valabil. Este și…

- Institutul National de Statistica a informat joi, 12 august, ca in primele șase luni ale acestui an consumul final de energie electrica a crescut Creșterea ar fi de 7% in comparație cu perioada similara a anului trecut, pe fondul unei majorari cu 8,3% a consumului populatiei. "Consumul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține ca nu i-a venit sa creada faptul ca senatorul PSD, Gabriela Firea, a propus o sesiune extraordinara pentru a plafona prețul la energie. Virgil Popescu arata ca acest tip de masuri nu sunt in beneficiul consumatorilor, asta pentru ca furnizorii nu scad prețurile.…

- Este vorba despre clientii care nu au semnat contracte noi - pentru ei facturile vor crește nu doar in funcție de consum, ci și de prețurile de pe piața libera. Noile tarife pot fi mai mari cu aproape 10% la electricitate, si chiar cu peste 20% la gaze, in functie de furnizor.

- Peste 95% dintre romani doresc extinderea retelelor de gaze cu finantare din partea statului, ceea ce inseamna ca oamenii sustin politica actualului Guvern de a aloca fonduri catre aceste investitii, a declarat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu.