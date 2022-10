Stiri pe aceeasi tema

- ”Alaturi de prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca ma aflu in Bulgaria unde am participat la evenimentul de lansare a exploatarii comerciale a Interconectorului Grecia-Bulgaria, alaturi de alti lideri regionali si europeni, dar si de reprezentanti ai companiilor operatoare in sectorul energetic din statele…

- Premierul Nicolae Ciuca a dat asigurari, sambata, la Sofia, ca Romania are cantitatile necesare de gaz, iar tara noastra nu va suferi din lipsa acestuia in aceasta iarna, informeaza Agerpres."Prin acest interconector, practic, se realizeaza punerea in valoare a proiectului BRUA si totodata ne ajuta…

- Ciuca-vizita la Sofia pt lansarea interconectorului de gaze Grecia-Bulgaria Nicolae-Ionel Ciuca. Foto: Arhiva. Mâine va fi inaugurat interconectorul de gaze Bulgaria - Grecia, care va permite importurile de gaze din Azerbaidjan, o sursa alternativa de aprovizionare.…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca va efectua maine o vizita in Bulgaria pentru a participa la evenimentul de lansare a exploatarii comerciale a Interconectorului Grecia-Bulgaria, cu acest prilej urmand sa aiba intrevederi cu presedintele Republicii Bulgare, Rumen Radev si premierul bulgar interimar Galab…

- ”Inaugurarea Interconectorului Grecia-Bulgaria este un moment pe care il asteptam cu mult interes si speranta si care va deschide o etapa importanta in eforturile pe care le facem impreuna la nivel european pentru a ne asigura necesarul in plan energetic reducand, in acelasi timp, dependenta de gazul…

- Finalizarea gazoductului Pojorata – Vatra Dornei reprezinta un obiectiv important care va permite ducerea la bun sfarsit, in urmatorii trei ani, a proiectului de conectare cu gaze naturale intre regiunile de nord-est si nord-vest ale Romaniei, a declarat, joi, premierul Nicolae Ciuca. Prim-ministrul…

- Președintele bulgar Rumen Radev a programat alegerile anticipate pentru data de 2 octombrie, atunci cand bulgarii vor fi așteptați la urne pentru al patrulea scrutin parlamentar in mai puțin de doi ani. Decizia a fost luata luni și vine ca urmare a moțiunii de cenzura din iunie, care a condus la caderea…

- Premierul Nicolae Ciuca va efectua joi o vizita de lucru in Republica Elena, cu prilejul operationalizarii interconectorului de gaze Grecia – Bulgaria, informeaza Biroul de presa al Guvernului. In contextul vizitei, premierul va avea o intrevedere tete-a-tete cu prim-ministrul Republicii Elene, Kyriakos…