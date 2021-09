”Am avut astazi, la Ministerul Economiei, o intalnire cu reprezentantii Aliantei Sindicatelor din Industria de Aparare, condusi de domnul Constantin Bucuroiu, prilej cu care am discutat despre probleme urgente cu care se confrunta societatile din industria de aparare. Liderii sindicali mi-au adus la cunostinta o serie de probleme deosebit de grave”, a scris, vineri seara, pe FAcebook, Virgil Popescu. Ministrul sustine ca, pana in prezent, banii pentru investitii in industria de aparare nu pot fi folositi, pentru ca bugetele societatilor nu au fost promovate de catre Ministerul Economiei. ”Asta…