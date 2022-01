Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat ca intre unu si doua milioane de facturi la energie au fost trimise populatiei, fara ca furnizorii sa isi actualizeze aplicatiile informatice, astfel ca valoarea acestor facturi este una foarte mare. In urma ordonantei guvernamentale de miercuri, furnizori…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat, miercuri, ca Executivul a introdus obligativitatea recalcularii facturilor emise eronat de catre furnizorii de energie, in 15 zile, iar in aceasta perioada se suspenda si o eventuala plata a acestora. Totodata, pentru a preintampina eventuale abuzuri fata…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu le recomanda cetațenilor sa nu plateasca facturile necompensate la gaz și curent și sa ceara recalcularea. Ministrul Popescu, afirma ca exista numerosi furnizori de energie care au emis facturi catre clienti ignorand legea care stabileste plafonarea de pret si compensari…

- „Furnizorii au greșit pentru ca au trimis facturi fara plafonare și compensare. Un mare furnior, pana azi, a dat drumul la facturi fara sa aplice legea. Abia azi, in urma controlului de la Protecția Consumatorului, au dat drumul la facturi compensate. Și eu primesc facturi de la oameni.Legea iși intra…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, arunca bomba și spune ca furnizorii de energie au emis și trimis populației facturi mari, fara compensare sau plafonare, cumva chiar intenționat. Furnizorii au greșit pentru ca au emis facturi la energie electrica și gaz fara compensare sau fara plafonare, spune,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a vorbit, miercuri seara despre cum se aplica legea pentru compensarea facturilor și plafonarea prețurilor la energie. Acesta a spus ca nu este mulțumit de furnizori, avand in vedere reclamațiile oamenilor privind facturile mari. In acest sens, ANPC va demara un control…

- Saptamana aceasta vor fi gata normele, ca furnizorii sa si poata modifica sistemele de facturare, a spus ministrul, in cadrul conferintei Focus Energetic. Ministrul interimar al Energiei, Virgil Popescu a anuntat miercuri, 17 noiembrie, ca saptamana aceasta vor fi finalizate normele privind aplicarea…

- “Furnizorii isi vor primi banii in 30 de zile, evident ca ulterior celor 30 de zile se poate face un control post-factura si in cazul in care au fost facute greseli de catre furnizori in cereri, aceste lucruri vor fi rectificate. 30 de zile este termenul in care isi vor incasa banii, este statuat atat…