Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a pus astazi in dezbatere publica Planul Național de Relansare și Reziliența - PNRR. Viceprim-ministrul Dan Barna a declarat ca PNRR este cel mai important program pentru urmatorii 6 ani și pentru urmatoarele decade din dezvoltarea Romania pentru ca acest plan inseamna de fapt șansa…

- Reforma sistemului de pensii si reforme fiscale, componenta 1 a Pilonului III ("Crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii") din Planul National de Relansare si Rezilienta (PNRR), are un buget initial de negociere de 110 milioane de euro, potrivit textului PNRR publicat vineri. Potrivit…

- ”Bugetul pe 2021 reprezinta o rupere radicala fata de bugetele PSD. Acest buget este un buget al investitiilor. Bugetul reflecta viziunea de centru-dreapta a Guvernului condus de PNL: doar prin investitii publice putem creste economia, atrage noi investitori, dezvolta noi afaceri private, crea noi locuri…

- ”Da, anul 2021 este un an in care dam drumul la o serie de reforme care sunt de mult timp asteptate. Da, ne vom concentra pe investitii, pentru a avea in viitorul apropiat banii necesari pentru a imbunatati nivelul de trai al fiecarui roman. Si pentru ca am primit foarte multe mesaje din partea voastra:…

- Ministerul Economiei are prevazut pentru anul 2021 un buget de 6,6 miliarde de lei, iar 92% va merge pe trei scheme de ajutor de stat, si anume cea pentru Horeca, restanta pentru Start-up Nation, proiect inființat de PSD in ciuda criticilor PNL, si cea destinata firmelor, a anuntat vineri seara, pe…

- Bugetul pentru 2021 nu este unul de austeritate, dar nici nu multumeste pe toata lumea si, desi ministrii isi doresc cat mai multi bani de la buget, nu se poate pentru ca trebuie sa ne incadram in deficit, a declarat, joi, ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Cand ai avut un deficit bugetar…

- Cel mai mare instrument financiar al Uniunii Europene din istorie, Mecanismul de Redresare si Rezilienta, este supus la vot in Parlamentul European marti, 9 februarie. Bugetul stabilit de Comisia Europeana pentru acest mecanism este de 672 de miliarde de euro. "Simt o mare responsabilitate…

- „Bugetul e in sarcina Ministerului de Finante de elaborat. Solicitarile noastre vor fi ca sumele sa fie indestulatoare. Am reusit sa trecem ordonanta de urgenta pentru HORECA, ea include si amanarea impozitului pentru primele trei luni, nu e o amanare, nu se plateste acel impozit deloc. Toate sumele…