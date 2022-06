Banca Europeana de Investitii (BEI) a transferat miercuri aproximativ 1,4 miliarde de euro din Fondul de Modernizare pentru finantarea proiectelor strategice in sectorul energetic din Romania, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Vesti bune! Astazi BEI a transferat aproximativ 1,4 miliarde de euro din Fondul de Modernizare pentru finantarea proiectelor strategice in sectorul energetic din Romania! Este vorba despre: 8 proiecte depuse de CEO pentru producerea de energie din surse regenerabile, in valoare totala de 670.802.780 euro, din care 469.561.946 euro din Fondul pentru Modernizare.…