- „Cu ocazia ceremoniei de deschidere a celei de-a XIII-a sesiuni a Adunarii Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabila (IRENA), care a avut loc in aceasta dimineața, am solicitat ca țara noastra sa fie admisa ca membru in Global Offshore Wind Alliance (GOWA), inițiata la COP27, care s-a desfașurat…

- Anul 2022 a fost unul de rascruce, pe care l-am trecut cu bine si, impreuna cu partenerii europeni si cu Statele Unite ale Americii, am reusit sa stabilizam preturile la energia electrica si la gazele naturale, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Astazi se incheie un an 2022 foarte complicat.…

- Energocom a semnat un nou contract de vinzare-cumparare a energiei electrice pentru luna ianuarie 2023 cu SN Nuclearelectrica SA din Romania. Acesta prevede achiziționare a 10 MWh banda pe timp de noapte și 30 MWh banda pe timp de zi. Energia electrica va fi procurata la un preț de 450 RON/MWh, echivalentul…

- „Astazi, la Conferința ONU privind schimbarile climatice, a fost indeplinita o etapa importanta pentru construirea reactoarelor 3 și 4 ale Centralei nuclearoelectrice de la Cernavoda.In prezența Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, și a Reprezentantului Special al Președintelui SUA pentru Clima,…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat la evenimentul de inmanare a celor doua scrisori de intentie privind imprumuturile din partea US Exim Bank pentru Unitatile 3 si 4 ale Centralei Nucleare de la Cernavoda, care a avut loc in marja celei de-a 27-a Conferinte a Partilor Conventiei Cadru a Natiunilor…

- ”Investim in dezvoltarea programului nuclear civil al Romaniei! Parteneriatul strategic dintre Romania si SUA in domeniul energiei este unul puternic. Astazi in prezenta presedintelui Romaniei Klaus Iohannis, a Reprezentantului Special al Presedintelui Statelor Unite ale Americii pentru Clima, John…

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a participat astazi la Conferința ONU privind schimbarile climatice – COP27. Cu aceasta ocazie ministrul Energiei, Virgil Popescu, a primit de la președintele bancii americane US Exim Bank Reta Jo Lewis scrisorile de intenție pentru finanțarea construcției celor doua…

