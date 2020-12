VIRGIL PÎRVULESCU, întâlnure cu jucătoarele echipei de handbal – SCM Râmnicu Vâlcea 1 total views In ultimul timp, in spațiul public, au aparut mai multe informații conform carora noi am pune in pericol echipa de handbal a orașului, SCM Ramnicu Valcea. Va asiguram ca iubim echipa de handbal a orașului și ca dorim sa o vedem performand. Ceea ce nu ne dorim este ca, de pe urma acestor fete muncitoare, sa utilizeze banul public apropiați ai primarului, care nu au nici o legatura cu reușitele echipei. Știm cat este de dificil sa faci performanța, astfel ca dorim ceea ce este mai bine pentru jucatoare și pentru staff-ul tehnic. Tocmai din acest motiv și avand in vedere solicitarile… Citeste articolul mai departe pe timpuldevalcea.net…

Sursa articol: timpuldevalcea.net

