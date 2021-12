Medicul Virgil Musta ii avertizeaza pe romani chiar inainte de anul nou. Acesta anunța ca Romania intra in valul 5, iar informațiile false vor duce mai repede la acest lucru. „Boala poate insemna forme severe, risc de deces, persistența unor simptome și afecțiuni care sa ne perturbe viața in continuare. De aceea, in mod logic, prevenția devine esențiala in aceasta batalie. In plus, știrile false, fake news-urile, complica foarte mult tot acest efort de a depași cat mai repede pandemia. Este inca o lupta, foarte dificila, pe care a trebuit și trebuie sa o ducem in continuare. Dar, nu ne dam batuți.…