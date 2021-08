Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Guran, liderul senatorilor PNL, susține ca are informații legate de o plangere penala inaintata de persoane necunoscute impotriva sa. „Cațiva colegi de-ai mei, care probabil au niște dosare, dar de cațiva ani de zile. Mi se pare ciudat ca, acum, inainte de congres, sa inceapa sa se instrumenteze…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a declarat, luni, ca declarațiile facute de colegul sau Virgil Guran, liderul PNL Dâmbovița, aduc prejudicii de imagine partidului. Gorghiu mai spune ca afirmațiile acestuia sunt niște acuzații foarte grave care nu au niciun fel de argument în spate, și "sunt…

- Liderul senatorilor liberali, Virgil Guran, susținator al lui Ludovic Orban la Congresul din septembrie, declara ca exista temerea ca in cursa interna se implica și anumite organisme care nu au ce cauta in aceasta competiție politica. Liderul senatorilor liberali, președinte al PNL Dambovița,…

- Liderul senatorilor liberali, Virgil Guran, susținator al lui Ludovic Orban la Congresul din septembrie, declara ca in partid exista temerea ca in cursa interna se implica și anumite organisme care nu au ce cauta in aceasta competiție politica. Liderul senatorilor liberali, președinte al PNL Dambovița,…

- ​Lupta pentru șefia PNL se ascute. Liderul senatorilor liberali, Virgil Guran, susținator al lui Ludovic Orban la Congresul din septembrie, susține ca exista temerea ca în cursa interna se implica și "anumite organisme care nu au ce cauta în aceasta competiție politica". El comenteaza…

- Liderul PNL Dambovița, senatorul Virgil Guran, a declarat luni la Antena 3 ca din moment ce alegerile din PNL țin de bucataria interna a partidului și nu intereseaza publicul larg, ar trebui ca atacurile publice intre liberali sa inceteze. „Cei din echipa mea, din echipa lui Orban, au inteles…

- „Va spun un lucru de care sunteti constienti toti: motiunea nu va trece si asta o stie toata lumea, inclusiv dumneavoastra (PSD - n.r.). Si motiunea nu va trece pentru ca aceasta guvernare a functionat, pentru ca aceasta guvernare a continuat ceea ce a fost in guvernarea liberala Orban si a adus tara…

- „Vorbeați ca ați caștigat alegerile, va aduc aminte ca din 22 de primarii pe care le aveați, mai aveți 17? Suna cam cum suna moțiunea. E de vina numai PNL pentru tot ce se intampla. Sa știți ca nu e de vina PNL sau alianța, sau USR sau UDMR. Va spun un lucru de care sunteți conștienți toți: moțiunea…