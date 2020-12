Stiri pe aceeasi tema

- O fotografie cu doi pinguni vaduvi care se imbrațișeaza a fost caștigatoarea Ocean Photography Awards 2020. Imaginea a fost surprinsa de un fotograf german. Tobias Baumgaertner, un fotograf de origine germana, a surprins o imagine emoționanta la debarcaderul St. Kilda din orașul australian Melbourne. Doi…

- Tobias Baumgaertner, un fotograf de origine germana a reușit sa surprinda in Melbourne doi pinguini vaduvi care se consoleaza reciproc aproape in fiecare seara, imbrațișandu-se și admirand priveliștea orașului. Fotografia a fost premiata in cadrul unei competiții locale, transmite BBC.

- Fotografia cu pinguinii vaduvi, premiata. Povestea emoționanta din spatele ei! Revista Oceanographic și-a ales caștigatorii in cadrul Ocean Photograph Awards. Cea mai buna fotografie a anului 2020 a fost astfel aleasa. Este vorba despre o imagine surprinsa in Australia, cu 2 pinguini vaduvi ce par sa…

- Revista Oceanographic a decernat premiile anuale Ocean Photograph Awards și doi pinguini vaduvi au reușit sa ofere imagina anului 2020, scrie BBC.Intr-un an 2020 cu o mulțime de fotografii emoționante și puternice, o imagine surprinsa de Tobias Baumgaertner la Melbourne a fost desemnata cea mai expresiva…

- Daca treci prin centrul orașului Brașov de Craciun, sa știi ca o sa gasești 20 de casuțe, dar nu ca in ceilalți an, cand se organiza targul de sarbatori. Ce vom putea gasi in Piața Sfatului? Singurele lucruri pe care le vom putea cumpara vor fi produsele facute de micii meșteșugari și produsele alimentare…

- Agenția de știri Reuters a facut o confuzie de zile mari in aceasta seara. Cand Ludovic Orban a demisionat din Guvernul Romaniei, agenția a ilustrat știrea cu fotografia lui Viktor Orban. Știți voi, confuzia clasica – Budapesta – București, doar ca de data asta Orban care e Ludovic, nu Viktor. Fotografia…

- Dimineața cu ghinion pentru 3 șoferi din Chișinau. Doua mașini s-au tamponat pe strada Cuza Voda, in urma impactului, un Jeep, parcat in apropiere, fiind avariat parțial. Potrivit poliției, unul dintre șoferi a avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Emil Boc este, fara indoiala, unul din cei mai apreciați primari din Romania. Potrivit primului exit poll, Emil Boc a strans 51.52%. Urmatorul clasat a fost reprezentantul USR Plus, Emanuel Ungureanu, pentru care au votat 38.64% dintre clujeni. Este vorba despre rezultate partiale. Emil Boc a castigat…