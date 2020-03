Stiri pe aceeasi tema

- Italienii blocați in case din cauza pandemiei de #COVID19 au ieșit in aceste zile in balcoane pentru a canta in cor – un raspuns atipic la criza care a blocat sistemul sanitar și dat peste cap stilul de viața meridional. Mai multe filme aparute pe conturi de Social Media arata oameni din Roma, Napoli,…

- Italienii sunt de mai multe zile in carantina, coronavirusul raspandindu-se extrem de rapid in aceasta țara, insa locuitorii țarii iși tin moralul ridicat și nu se lasa prada disperarii. Intr-un videoclip postat pe rețele de socializare se poate vedea...

- Imaginile au fost surprinse in Villa Rione San Giovanni, un cartier din Napoli. Un locatar italian a dat drumul la muzica si zeci de oameni au iesit la ferestre si balcoane si au inceput sa cante. La final, cu totii au aplaudat si si-au transmis reciproc mesaje de incurajare. Imaginile au fost facute…

- Italienii au gasit o solutie pentru a trece mai usor prin masurile dure impuse in aceasta perioada in care Italia este extrem de afectata de pandemia de coronavirus. Oamenii canta de dimineața pana seara in balcoane.

- Italienii aflați in carantina canta de la ferestrele și balcoanele lor. David Allegranti, un jurnalist de la ziarul Il Foglio, a postat joi seara pe Twitter un video in care oamenii din nordul orașului Siena, izolați din cauza coronavirusului,...

- Italia se afla de cateva zile in carantina totala. Oamenii au voie sa iasa doar daca au o urgența bine intemeiata sau doar daca merg la cea mai apropiata farmacie sau cel mai apropait magazin alimentar. Cu toate astea, solidaritatea italienilor este cu adevarat impresionanta. Deși fiecare in case, italienii…

- Imagini impresionante au fost distribuite de mai multi romani pe retelele de socializare. Locatarii mai multor blocuri dintr-un cartier rezidential din Napoli au iesit in miez de noapte la geamuri si balcoane si au inceput sa cante. "Trebuie sa ramanem uniti! Responsabili si uniti!".

- Un jaf in stilul serialului „La Casa de Papel” s-a petrecut in Belgia. Poliția din Bruxelles a reținut doi suspecți de jaf, dintre care și un roman, cu varste cuprinse intre 21 și 22 de ani. Cei doi au jefuit Monetaria Regala, dar au avut ghinionul de a fura monede și bancnote scoase din circulație....…