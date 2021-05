Viorica de la BNR versus Klaus de la Cotroceni

Stiri pe aceeasi tema

- Leul moldovenesc se depreciaza in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru joi, opt aprilie, un curs de 21 de lei si 39 bani pentru un euro, cu 13 bani mai mult decat ieri. Dolarul american scade cu trei bani și costa 17 lei și 98 de bani.

- Rezervele internationale ale Romaniei (valute plus aur) la 31 martie 2021 au fost de 40,497 miliarde euro, fata de 39,992 miliarde euro la 28 februarie, anunța Banca Naționala. La data menționata, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 35,709 miliarde euro,…

- Banca Naționala a Romaniei, avertisment dur pentru romani! Asupra Romaniei urmeaza sa vina cel mai puternic val de scumpiri din ultimii ani. Noile scumpiri vor viza direct cele mai de baza produse, dar și cele mai cumparate bunuri ori servicii. Pe langa toate acestea, inflația va cunoaște o creștere…

- CHIȘINAU, 21 mart – Sputnik. Volumul banilor aflați in circulație s-a majorat cu 587 de milioane de lei (2%) in luna februarie, comparativ cu luna ianuarie. © Sputnik / Miroslav RotariCat costa astazi euro și dolarul la punctele de schimb valutar și la cursul BNM In februarie 2021, in circulație…

- Leul moldovenesc se apreciaza in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru luni, 15 martie, un curs de 21 de lei si 14 bani pentru un euro, cu șapte bani mai puțin decat saptamana trecuta.

- Leul, scadere fața de euro, a cincea zi consecutiv. Un nou minim istoric. Leul a scazut din nou și a atins un nou minim istoric in fața euro. Banca Naționala a anunțat un curs de 4,8849 de lei pentru un euro. Este a cincea zi consecutiva in care moneda naționala s-a depreciat fața de euro și a atins…

- ​Gata, avem Buget. Nu e neaparat unul al relansarii, dar nu e nici de austeritate. E un buget funcțional, spune Florian Libocor, economistul-șef al BRD, în cadrul unei mese rotunde organizate de HotNews.ro. Am stat de vorba despre punctele forte și despre vulnerabilitațile Bugetului pe 2021 cu…

- CHIȘINAU, 24 feb – Sputnik. La cursul Bancii Naționale a Moldovei (BNM) pentru miercuri, 24 februarie, un dolar american este cotat cu 17,53 lei, un euro – cu 21,30 lei, o hrivna ucraineana – cu 62,77 bani, un leu romanesc – cu 4,37 lei moldovenești, o rubla ruseasca – cu 23,67 bani. © Screenshot…