- Fostul premier ii da sfaturi actualului premier. Viorica Dancila ii cere lui Ludovic Orban sa nu mai ia decizii in mod unilateral, ci sa aiba un dialog constructiv cu Parlamentul si societate. Interventia Vioricai Dancila vine dupa ce liderii tuturor forțelor politice din Parlament au avut marți…

- Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului izolat Ludovic Orban, se lauda, sambata, intr-o postare pe Facebook, cu cat de responsabil este Guvernul interimar și desemnat, cat de repede au fost testați liderii liberali și cat de rapid au venit primele rezultatele negative și cum respecta ei legea, conducand…

- Liderul PMP Eugen Tomac face un apel la responsabilitate catre parlamentari sa fie prezenți și sa voteze investirea cabinetului Orban, indiferent de riscul la care se expun, deoarece Romania trece printr-o criza și are nevoie de un guvern funcțional, potrivit Mediafax.„Consider ca pentru fiecare…

- Liderul grupului deputatilor PSD, Alfred Simonis, a declarat joi ca este nevoie de un premier capabil sa gestioneze Romania in situatia actuala, dar a adaugat ca nu si-ar dori ca acesta sa fie Ludovic Orban, "care nu a aratat capacitatea de a conduce tara in perioada de liniste, cu atat mai putin in…

- Dan Barna acuza blatul intre cele doua partide, insa Reareș bogdan, prim-vicepreședinte PNL ține sa infirme acuzațiile. „Nu știu cum voi reuși sa conving ca nu exista niciun fel de blat intre PNL și PSD”.Liderul USR, Dan Barna, a atacat din nou PNL, sambata dupa-amiaza, la Digi24, spunand ca cele mai…

- Guvernul Orban trebuie sa plece pentru ca orice zi in plus cu PNL la conducere inseamna dezastru pentru Romania, a scris, pe pagina sa de Facebook, presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene. Totodata, liderul PSD Neamt si-a exprimat increderea ca motiunea de cenzura va fi adoptata.Operațiunea 'ghilotina'…

