Stiri pe aceeasi tema

- Turul II al alegerilor prezidențiale din Romania va avea loc in aceasta duminica, așa ca cei doi candidați, actualul lider de la Cotroceni, Klaus Iohannis, și fostul premier Viorica Dancila, au incercat, pe ultima suta de metri, sa-si convinga concetațenii sa-i voteze.

- Viorica Dancila, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, a spus ce intrebari i-ar fi adresat lui Klaus Iohannis in cadrul unei dezbateri cu acesta. Domnule Klaus, ii iubiți pe romani, gandiți romanește? Asta l-aș intreba, asta ar insemna ca te raportezi la toți romanii.Viorica Dancila, candidatul…

- Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, a sustinut joi ca seful statului, Klaus Iohannis, doreste un "monopol de putere", este un presedinte "dictator", care vrea sa conduca Guvernul si Parlamentul si care isi ameninta contracandidatii cu procurorii, prin intermediari. "L-am vazut cu totii…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a afirmat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis "traieste in alta lume", "undeva in stratosfera, stapan peste o Romanie in care exista doar Partidul National Liberal", mentionand ca acesta se teme de o dezbatere, o confruntare directa cu…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat miercuri la sediul central al partidului, dupa conferința lui Klaus Iohannis, ca șeful statului se crede „in stratosfera”.„In 2014, Klaus Iohannis ne spunea textual ca o dezbatere intre contracandidații din turul 2 al alegerilor…

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, a afirmat ca o dezbatere in turul doi cu candidatul PNL, Klaus Iohannis, este importanta intrucat amandoi au detinut cele mai...

- Candidatul la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, critica inexistenta dezbaterilor inainte de scrutinul din 10 noiembrie si ii numeste pe Klaus Iohannis si Viorica Dancila "groparii" democratiei, el aratand ca este necesara "o reforma profunda a Constitutiei", care acum permite "asemenea derive".…

- Candidatul PSD la presedintia Romaniei, premierul demis Viorica Dancila, a lansat un nou apel catre contracandidatul Klaus Iohannis sa accepte o dezbatere publica pe realizarile de pana acum si proiectele pe care le au ambii candidati, inainte de alegerile din 10 noiembrie. "Fac un apel…