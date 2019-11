Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat, marti, ca fiul ei a fost angajat la Curtea de Conturi inainte de a deveni ea premier, sustinand ca acesta a fost foarte atacat in ultima perioada. "Nu eu l-am angajat pe fiul meu la Curtea de Conturi.…

- Viorica Dancila a fost intrebata, la dezbaterea pe care a organizat-o marți la Palatul Parlamentului, daca Liviu Dragnea a fost un om bun sau rau pentru Romania. Candidatul PSD la alegerile prezidențiale a raspuns printr-o alta intrebare: „Care considerati ca este mai nociv? Basescu sau Iohannis?” Care…

- Candidatul PSD la Presedintie, Viorica Dancila, invita reprezentantii mass-media la "un dialog deschis", marti, la ora 18,00, in cadrul unui eveniment organizat la Palatul Parlamentului, la "Sala Spiru Haret", a anuntat Biroul de presa al partidului. Accesul este liber pentru toti reprezentantii…

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, a afirmat ca o dezbatere in turul doi cu candidatul PNL, Klaus Iohannis, este importanta intrucat amandoi au detinut cele mai...

- Viorica Dancila a declarat in emisiunea Punctul Culminant, moderata de Victor Ciutacu, la Romania TV, ca se teme ca fiul sau, angajat la Curtea de Conturi chiar in mandatul sau de premier, va fi demis de noua conducere politica a Romaniei. Viorica Dancila a spus ca e posibill și ca soțul sau, angajat…

