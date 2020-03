Viorica Dăncilă: "Liberalii n-ar fi trebuit să dărâme guvernul PSD" Fostul premier Viorica Dancila susține ca liberali au dovedit faptul ca au dat jos Guvernul PSD doar din ambiție, iar acum demonstreaza ca nu sunt pregatiți de guvernare. "Liberalii au prelungit azi criza politica, aratand ca nu le pasa de oameni. Iar in timp ce ei greșesc și se balbaie, Romania face fața din ce in ce mai greu crizei coronavirusului. Mihai Tudose: Sa mori tu, Citule! Pai, tu azi ai aflat de virusache? Si-a scris necrologul E profund regretabil ca PNL nu știe sau nu poate sa faca ceea ce trebuie la guvernare. Daca se știau nepregatiți, liberalii n-ar fi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

