- Intrebata despre afirmațiile lui Paul Stanescu privind investirea Cabinetului Orban, Gabriela Firea a raspuns ca orice țara are nevoie de un guvern stabil. „Categoric orice țara, inclusiv Romania are nevoie de un guvern, are nevoie de un guvern stabil. Romania a avut un guvern stabil și performant,…

- 'Sarbatorim astazi Armata Romaniei, militarii si faptele lor de arme care au scris istorie in momente de rascruce ale poporului roman, dar si pe cei care astazi au preluat de la inaintasi misiunea sacra de aparare. Haina militara si cei care aleg sa o poarte s-au bucurat mereu de respect si de cea…

- Prezent, joi, la Giurgiu, intr-o conferința de presa, liderul PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau a facut o serie de referiri la situația actuala din Romania, precizand, din capul locului, ca PSD și-a facut datoria fața de cetațeni. ”Vom avea, probabil un guvern total instabil, format din 5-6 partide,…

- Viorica Dancila a facut vineri la Reșița noi gafe, spunand, in timp ce vorbea despre Laura Codruța Kovesi, ca „exista prezumția de vinovație” și ca aceasta trebuia sa iși lamureasca situația inainte sa „acceseze” funcția. Apoi, premierul a corectat „sa acceseze” cu „sa acceada”.Raspunzand…

- „Putem sa facem mult mai multe lucruri pentru romani. Iubim romanii, iubim oamenii, vrem sa mergem in mijlocul lor, iar impreuna sa contruim Romania pe care ne-o dorim”, a spus, vineri, la Constanța, Viorica Dancila. „Nu a fost județ in care sa nu luptam impreuna. Chiar daca colegii mei poate…

- Calin Popescu Tariceanu o acuza pe Viorica Dancila ca nu are curaj, dupa ce premierul a anunțat ca incepe racolarea de membri din ALDE și Pro Romania. Tariceanu a prezentat o discuție cu Dancila, care i-a recunoscut ca nu are curajul sa faca o remaniere guvernamentala trecuta prin Parlament.”Am…

- "PSD va merge inainte cu guvernarea tarii si alaturi de noi vor veni toti cei din ALDE si Pro Romania care au curajul de a-si asuma acest proces, care inteleg ca fuga de responsabilitate si lasitatea nu vor duce niciodata Romania mai departe. Dincolo de obiectivele si calculele electorale ale unui…

- "Nu am luat in calcul acest lucru, nu am fost anuntati de catre partenerii nostri de coalitie ca vor sa iasa de la guvernare. Deci, de ce sa facem alt scenariu, in conditiile in care suntem inca in coalitie?", a spus Dancila. Nu au existat discutii cu Tariceanu privind prezidentialele …