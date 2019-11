Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila, a declarat marți la TVR 1 ca cel care are probleme cu justiția este Klaus Iohannis, nu ea.„Pot sa fiu de acord ca lumea trebuie sa fie in alerta pentru ca avem un presedinte dictator, care vrea toata puterea. Vrea sa fie presedinte,…

- Theodor Paleologu, care s-a clasat pe locul 5 în primul tur al alegerilor prezidențiale, afirma ca nu se va duce sa voteze în turul doi în lipsa unei dezbateri între Klaus Iohannis și Viorica Dancila.„Daca nu exista nicio dezbatere electorala pur și simplu consider…

- Candidatul USR PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna, care nu a reușit sa obțina un numar suficient de voturi pentru a intra in turul II al alegerilor prezidențiale, a anunțat ca nu intenționeazpa sa-și dea demisia de la conducerea formațiunii. „In acest moment, categoric nu. Imi asum responsabilitate…

- Candidatul sustinut de PNL, Klaus Iohannis, a castigat alegerile in judetul Timis, cu 43,82 la suta din voturi, locurile urmatoare fiind ocupate de candidatul USR, Dan Barna, cu 20,96 la suta, si candidatul PSD, Viorica Dancila, cu 13,94 la suta.

- PNL castiga, pentru prima data dupa 1989, alegerile din judetul Vaslui, candidatul Klaus Iohannis obtinand 32,39% din voturile valabil exprimate, in timp ce candidatul PSD, Viorica Dancila, a fost votata de 31,5% dintre persoanele prezente la urne. Pe locul trei s-a clasat Dan Barna, care…

- Candidatul PSD la prezidențiale, Viorica Dancila, l-a criticat pe șeful statului Klaus Iohannis ca nu a facut nimic in cei 5 ani de mandat și ca la ultima vizita in SUA acesta nu a rezolvat problema vizelor pentru romani, așa cum a reușit președintele Poloniei in negocierea cu Donald Trump.Citește…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat joi seara, la Constanta, ca presedintele Klaus Iohannis nu este unul al tuturor romanilor, ca a facut o tinta in a lovi un guvern, in loc de a aduce consensul, fiind un om inactiv, care nu iubeste cetatenii. Intrebata, intr-o conferinta…

- "Am urmarit cu profunda dezamagire spectacolul dat de candidatul la alegerile prezidențiale Klaus Iohannis, care nu și-a ințeles rolul constituțional nici dupa cinci ani de cand ocupa aceasta funcție. Atitudinea lui Iohannis nu este suprinzatoare, de 2 ani și jumatate se folosește de funcția pe care…