Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Viorica Dancila a declarat ca șeful statului a mers personal sa il binecuvanteze pe Catalin Predoiu, noul ministru al Justiției, in condițiile in care dosarul care vizeaza casele lui Klaus Iohannis are termen pe 12 noiembrie, intre cele doua tururi ale alegerilor prezidențiale.„Am…

- Premierul demis Viorica Dancila a postat un mesaj ironic pe Facebook la adresa presedintelui Klaus Iohannis, aflat in Japonia, alaturi de sotia sa Carmen, unde participa la ceremonia de intronare a Imparatului Naruhito al Japoniei.

- Premierul demis Viorica Dancila il acuza pe presedintele Klaus Iohannis de "nepasare" si afirma ca acesta "se gandeste sa mai plece intr-o vizita externa, in loc sa ramana in tara pentru a-si instala guvernul". "Am aflat cu surprindere ca, in mijlocul uriasului blocaj institutional pe…

- In aceasta perioada fiecare candidat, indiferent ca este al unui partid sau este independent, face cam ce-i trece prin cap. Nu se vede schita unui plan bine gandit, a unei strategii coerente. Scena politica, dominata de haos, este impartita pe felii multicolore, fara o directie clara. Ce vrea presedintele…

- Avocatul Lucian Bolcaș a comentat, pentru DC News, declarația lui Klaus Iohannis de astazi, cu privire la faptul ca Viorica Dancila este obligata sa se prezinte in Parlament pentru restructurarea Guvernului, fapt care nu exista in minuta CCR. 'Avand in vedere ca a fost admisa aceasta sesizare…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri ca a auzit zvonurile referitoare la faptul ca prim-ministrul Viorica Dancila ar incerca sa coopteze membri ALDE in echipa guvernamentala, dar ca nu are o confirmare oficiala in acest sens. El a mentionat ca, daca acest lucru se va adeveri,…

- Sambata, la Mamaia, a avut loc ședința Comitetului Executiv al PSD, in care s-a discutat situația guvernamentala, dupa ce președintele Klaus Iohannis a respins propunerile de miniștri. Viorica Dancila a anunțat ca va avea cu președintele o convorbire telefonica pe tema ministerelor ramase fara conducere.…

- Dana Garbovan spune ca a avut o discutie cu premierul Viorica Dancila si ca a acceptat de principiu propunerea de a fi ministru al Justitiei, cu conditia de a-i fi asigurata independenta deplina si ca presedintele Klaus Iohannis sa fie de acord de principiu.