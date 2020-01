Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Viorica Dancila a afirmat ca PNL nu va majora pensiile cu 40% in septembrie. ”Au spus ca vor majora conform legii, nu au spus niciodata de 1.775 de lei punctul de pensie”, a spus Dancila, adaugand ca legea se poate modifica sau poate fi prorogata. ”Noi am crescut pensiile,…

- ​Presedintele interimar al Organizatiei de Femei a PSD, Viorica Dancila, a declarat marti ca Guvernul Orban trebuie sa dea dovada de responsabilitate si sa puna în practica legea privind dublarea alocatiilor pentru copii, iar daca nu gaseste solutii, "sa sune la Guvernul PSD", noteaza…

- In declarația de avere, Viorica Dancila apare ca avand reședința in orașul Videle, acolo unde ea și Cristinel dețin, in cote egale, un apartament spațios. Foarte puțini știu insa ca, din cauza acestui apartament, Cristinel Dancila a fost chemat in instanța de asociația de proprietari a blocului!

- A cheltuit guvernul PSD banii fara discernamant, ca un betiv ce se opreste la carciuma cu banii de salariu? Este chiar atat de dezastruoasa situatia financiara lasata in urma de PSD? In sfarsit, se face o analiza corecta a cifrelor, fara niciun interes politic din partea noului guvern? Florin Citu,…

- Cum vor fi aceștia? Vor fi la fel ca cei de pana acum sau vor fi diferiți? Vom avea un președinte implicat și echidistant sau vom avea parte de alți cinci ani de absența la Palatul Cotroceni? Pana la urma, alegerile din 10 și 24 noiembrie despre asta sunt. Despre increderea in ziua…

- Sedinta plenului Parlamentului a inceput. In sala sunt prezenti 235 de parlamentari, cu doi peste limita majoritatii. Ludovic Orban depinde de voturile parlamentarilor care l-au tradat pe Calin Popescu Tariceanu pentru Viorica Dancila si care acum activeaza ca independenti. Sase deputati din ProRomania…

- "Ceea ce s-a intamplat dupa motiune ne ingrijoreaza pe toti, pe cetatenii acestei tari. Cei care au luptat sub coordonarea directa a presedintelui Iohannis, un presedinte care a incalcat Constitutia si care a iesit public sa ceara demiterea acestui guvern prin motiune de cenzura, cel care a discutat…