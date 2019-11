Viorica Dăncilă, "bucătarul" eurodeputaţilor social-democraţi români Gafa vine de la scrierea gresita a cuvantului "sef" in engleza: "chef" (bucatar), in loc de "chief" (sef) - seful delegatiei eurodeputatilor social-democrati din Romania. Mailul a fost publicat de Newsweek.ro, care a aratat ca eurodeputatul Viorica Dancila a sustinut Ordinanta de Urgenta 13, care a stat la baza protestelor masive de la inceputul anului 2017, cand PSD abia preluase guvernarea. Viorica Dancila recunoaste ca are probleme cu limba engleza, dar sustine totusi ca o cunoaste, desi refuza sa vorbeasca in engleza. Ea a promis recent, in campania electorala, ca peste o… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

