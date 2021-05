Stiri pe aceeasi tema

- Fostul europarlamentar PSD Ioan Mircea Pașcu a fost și el angajat consultant la Banca Naționala (BNR), intr-un post similar cu cel al Vioricai Dancila , a confirmat pentru G4Media.ro biroul de presa al bancii centrale. Pentru angajarea in acest post, Pașcu a depus un dosar și a trecut de un interviu.…

- Former Social Democrat Prime Minister Viorica Dancila has been appointed as of May 15 strategy consultant with the administrative office of the National Bank of Romania (BNR), the central bank's press office said in a statement. "We confirm that Mrs. Viorica Dancila has been hired starting…

- Viorica Dancila va ocupa poziția de consultant pe strategie al Guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Informația a fost confirmata pentru Digi24.ro de un oficial din cadrul BNR. Dancila va ocupa la Banca Naționala a Romaniei funcția de consultant pe Strategia de Sustenabilitate…

- Viorica Dancila, fost premier al Romaniei in guvernul PSD-ALDE si fosta candidata la prezidentiale a PSD in 2019, a fost numita in functia de consultant al lui Mugur Isarescu, guvernatorul BNR. Biroul de presa al BNR a confirmat informatia pentru „Adevarul”.

- Viorica Dancila, fost premier al Romaniei in guvernul PSD-ALDE si fosta candidata la prezidentiale a PSD in 2019, a fost numita consilier de strategie al guvernului BNR, Mugur Isarescu, relateaza G4Media.ro. Dancila este angajata a Bancii Naționale a Romaniei din data de 15 mai. Pentru a se angaja in…

- Viorica Dancila, numita consilier al guvernatorului BNR, Mugur Isarescu. A fost angajata in 15 mai Fostul premier al Romaniei in guvernul PSD-ALDE și fosta candidata la prezidențiale a PSD in 2019, Viorica Dancila, a fost numita consilier de strategie al guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, a confirmat…

- Social ANL a receptionat 15 locuinte pentru tinerii specialiștii din sanatate și invațamant in orașul Videle martie 30, 2021 17:50 Agenția Naționala pentru Locuințe (ANL), institutie aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), a recepționat, marți,…

- Florica Chereches a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, luni, in Monitorul Oficial. Florica Chereches o inlocuieste…