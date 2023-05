Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ultima infrangere suferita de FC Argeș pe teren propriu cu FC Voluntari, 0-2, Viorel Tudose, unul dintre sponsorii piteștenilor, cu greu și-a mai gasit cuvintele pentru a face o analiza a situației actuale. Citește și: Cristian Chivu, favorit sa devina antrenorul interimar al lui Inter Milano „Va…

- Cum comentați schimbarea managerului și a antrenorului de la FC Argeș? – Referitor la antrenor, nu cred ca a fost o surpriza pentru nimeni inlocuirea lui Marius Croitoru. Sa lasam ca definiție „inlocuire”, nu alt termen. Știți foarte bine ca antrenorul in lumea fotbalului este ținut de rezultate; cand…

- Andrei Cristea (38 de ani), tehnicianul celor de la CS FC Dinamo, echipa lui Nicolae Badea, a vorbit despre modul in care se descurca formația sa in Liga a 4-a, dar și cum se simte in acest rol de antrenor. Retras in 2022, Andrei Cristea și-a inceput cariera de antrenor. Acesta a preluat in vara CS…

- Viorel Tudose, finanțator al formației FC Argeș, dar și membru in Consiliul de Administrație al piteștenilor, a dezvaluit pe cine vede principalul vinovat de situația in care a ajuns echipa din Trivale.

- Dupa cum v-am informat, FC Argeș a reziliat marți, 7 martie, pe cale amiabila, contractul cu antrenorul Marius Croitoru. In aceeași zi, Razvan Tunaru a fost numit manager sportiv. Masurile au venit, iata, ca urmare a rezultatelor foarte proaste ale echipei din Liga I, care i-au produs o adevarata furie…

- Cum comentați ultimele trei meciuri ale FC Argeș, doua egaluri și o infrangere? – Eu, personal, dupa meciul cu CFR, nu am ce sa comentez, a fost o abordare total greșita. Am impresia ca interesul clubului nu mai primeaza, sau unele persoane de acolo. Ne facem de ras. Aceasta este ideea generala despre…

- FC Argeș a disputat un test de verificare-surpriza, chiar la jumatatea saptamanii in care pregatește duelul de foc cu FCSB. Piteștenii par ca nu se regasesc nici in amicale. Fara victorie in campionat din octombrie, alb-violeții au remizat cu Unirea Bascov, locul 6 in Seria 4 din Liga 3. In criza profunda…

- Strategia lui Marius Croitoru de la Botoșani nu da roade și la FC Argeș, un club pe care, de cand l-a preluat, a mai caștigat un singur meci in Superliga. Antrenorul a transferat o echipa intreaga in iarna, dar piteștenii sunt cei mai slabi din campionat in 2023. La clubul lui Valeriu Iftime, antrenorul-scouter…