Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Shannen Doherty, cunoscuta pentru rolul Brendei din Beverly Hills, a fost diagnosticata cu cancer invaziv, s-a destainuit revistei People despre lupta cu boala.Intr-un videoclip publicat pe Instagram, actrita celebra pentru rolurile din serialele americane „Beverly Hills” si „Charmed” isi…

- Rona Hartner a murit, joi, 23 noiembrie, la orele amiezii. Anunțul trist a fost facut chiar de sora ei, Rinda Hartner.Actrița a pierdut lupta cu boala. Sora artistei, Rinda, a postat pe contul sau de Facebook o fotografie de doliu, semn ca Rona a incetat din viața. La numai 50 de ani, a fost rapusa…

- Vara anului 2022 a fost cea mai grea pentru Larisa Iordache, iar asta dupa ce fosta gimnasta de performanța și-a pierdut mama. Se știe deja ca femeia care i-a dat viața a trecut in neființa dupa o perioada lunga in care s-a luptat cu boala. Iata noul mesaj postat in urma cu puțin timp de Larisa Iordache…

- Ema Oprișan, fosta concurenta din sezonul 7 Insula Iubirii, i-a facut o declarație de dragoste soțului sau, Razvan Kovacs, in fața prietenilor virtuali. Tanara a transmis un mesaj emoționant la scurt timp de la nașterea fiicei sale.

- E doliu in lumea cinematografica din Romania. Omul de cultura Mircea Eugen Burada, decorat cu Meritul Cultural in grad de Comandor, s-a stins din viața zilele trecute. A fost unul dintre scenariștii celor mai de succes filme romanești. Ce informații se știu pana la momentul redactarii acestui material.…

- Chiar daca unii ar crede in milionarii care obișnuiesc sa ii invețe pe ceilalți cum sa faca bani, Speak spune ca nu a putut sa aiba incredere in astfel de personaje, fiind de parere ca nu exista o „rețeta” universal valabila.

- Regele Charles al III lea a transmis un mesaj emotionant pe pagina de facebook a Familiei Regale.In urma cu un an, pe 8 septembrie 2022, se stingea, "pasnicldquo;, la Castelul Balmoral, Majestatea Sa Regina Elisabeta a II a, dupa 70 de ani pe tron. Regele Charles al III lea a transmis un mesaj emotionant…

- Luis Gabriel și Haziran traiesc clipe emoționante. Cei doi artiști de la noi au luat parte, in cursul acestei saptamani, la unul dintre cele mai speciale evenimente din viața lor. Micuțul Joseph a inceput creșa. Iata ce mesaj special i-a transmis Haziran fiului ei odata cu noul inceput din viața micuțului.