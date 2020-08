Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Teodorescu lanseaza piesa “Ce te faci?”, a treia piesa din LiTE Moments vol.3. Dupa primele doua piese, ce au fost lansate la cate doua saptamani distanta, Liviu Teodorescu lanseaza acum, dupa alte doua saptamani, a treia piesa, cea care incheie volumul de anul acesta. “Ce te faci?” incheie al…

- The Motans s-a reintors. De aceasta data, trupa a lansat piesa Spirit Ateist, ultima de pe cel de-al doilea album al trupei, insoțita și de un videoclip cu versurile piesei - „Eu nu cred in imposibil, eu insist, La acest capitol am un spirit ateist”.

- Dupa ce a adunat cele mai frumoase amintiri (Memories), videoclipul care a depasit doar pe YouTube peste 500 de milioane de vizualizari in cateva luni, trupa Maroon 5 a revenit cu piesa “Nobody’s Love”. Pentru noul track, Maroon 5 a lansat si un videoclip regizat de catre David Dobkin, colaboratorul…

- Viorel este pregatit sa „rupa” din nou Trending-ul! Dupa piesele de senzație scoase alaturi de Maria Constantin și Rafaelo, soțul Vulpiței a facut o alta colaborare, cu artista Liliana. Cei doi au filmat deja cadrele, iar melodia mai are puțin pana la lansare. Imagini de senzație cu protagoniștii, din…

- Daca a scos piesa dupa piesa, ei bine pentru Viorel lucrurile s-au schimbat acum. Natașa din echipa Acces Direct a hotorat ca e momentul ”sa scoata untul” din soțul Vulpiței, motiv pentru care i-a facut instructaj pe ritm de dans!

- “Femeia de ghinda” este o piesa de dragoste despre o femeie pe care ai cunoscut-o doar in vis…sau in carți” – Domnul Dani “Am vrut sa fac un material usor diferit de ceea ce fac in mod obisnuit cu trupa Dl Goe. Sa experimentez cu anumite genuri muzicale. Cat despre temele abordate….ele reprezinta atat…

- Killa Fonic și AMI vorbesc despre durerea desparțirii care rezista peste ani, dintr-o relație toxica, ce provoaca rani adanci, in piesa Antidot. Clipul este unul extrem de sugestiv și reda vizual perfect versurile melodiei, iar participarea lui Marius Bodochi, care il intruchipeaza pe Killa peste ani,…