- Petre Apostol Astazi si maine, pe terenul de nisip de la Plopeni, amenajat in cadrul Complexului Hostel Horia, de catre HC Activ CSO Plopeni, se va desfasura faza pe Euroregiune din Campionatul National de Beach Handball pentru juniori A si juniori B, masculin si feminin. Pentru juniorii A sunt eligibili…

- Timp de doua zile, vineri și sambata, la Pitești, pe stadionul ”Nicolae Dobrin” a avut loc Campionatul Național de Atletism pentru Juniori II (sportivi sub 18 ani). CSS ”Constantin Istrati” Campina, club coordonat de prof. Mihaela Marin, a fost prezent la competiție, sportivii sai reușind sa caștige…

- La Tallinn, capitala Estoniei, au loc Campionatele Europene de Atletism U20. Joi seara, in concurs a evoluat și sportiva prahoveana Andreea Lungu, antrenata de profesoara Mihaela Marin, legitimata la CSȘ „Constantin Istrati” Campina. Nascuta in 2002, Andreea Lungu a participat in cadrul probei de aruncare…

- In week-end, Campionatul Național de juniori 3, faza finala, s-a desfașurat la Craiova, pe noul stadion de atletism inaugurat anul acesta și singurul din Romania la standarde europene. CSS ”Constantin Istrati” Campina, club coordonat de prof. Mihaela Marin, a avut șase sportivi participanți, care au…

- Micii spadasini de la ACS Prima Spada Constanta au participat intre 28 si 30 iunie la Campionatul National de Scrima pentru copii, organizat de Federatia Romana de Scrima in sala de scrima „Ana Pascu” din Bucuresti. Sala de scrima Floreasca a fost reamenajata prin schimbarea pardoselii sportive si reconfigurarea…

- Pe stadionul ”Iolanda Balaș Soter” din București a avut loc in acest week-end Campionatul Național de Atletism pentru Copii I și II (12-13 ani), competiție la care CSS ”Constantin Istrati” Campina, club coordonat de prof. Mihaela Marin, a fost reprezentat de mai mulți sportivi.

- REȘIȚA – Inotatorul Denis Popescu, legitimat la Clubul Sportiv Școlar Reșița, a reușit sa caștige cinci medalii la Campionatul National pentru seniori, tineret si juniori, desfașurat zilele trecute la București! „Denis a obtinut cinci medalii, patru de aur la categoria tineret si una de argint la seniori.…

- Marina Baboi nu a lasat nimic sa-i scape la Campionatul Național de atletism seniori și tineret desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute, la Cluj Napoca. Cea mai rapida sportiva din Romania in ultimii cinci ani și-a demonstrat o data in plus clasa, dominand categoric probele de sprint de 100 și 200…