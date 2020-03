Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat transmis joi de Agenția Naționala de Integritate, fostul secretar de stat s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 16 aprilie – 15 iulie 2019, intrucat a fost simultan secretar de stat și membru in Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Transporturi Aeriene…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul fostului secretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Externe Viorel Mocanu.Potrivit unui comunicat transmis joi de Agenția Naționala de Integritate, fostul secretar de stat s-a aflat in stare de incompatibilitate…

- Avocatul Sorinei Pintea, Mocanu Viorel, a fost gasit de Agenția Naționala de Integritate in stare de incompatibilitate. Acesta a fost simultan Agent guvernamental la CEDO și membru in Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.Citește și: Tusk,…

- Un fost Secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene s-a aflat in incompatibilitate, timp de un an si jumatate, el exercitand si functia de director executiv adjunct in cadrul Directiei Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism din…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a stabilit ca Alin Virgil Chirila, fost secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, s-a aflat in stare de incompatibilitate. Potrivit unui comunicat remis marti, Agentia Nationala de Integritate…

- FOTO – Arhiva Mocean Iancu Marcel, primarul din comuna Camarașu, a fost demis de prefectul Clujului, Mircea Abrudean, ca urmare a unei sentințe definitive care a confirmat raportul ANI. Agenția Naționala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate in cazul lui Mocean Iancu Marcel, primar…

- Agenția Naționalã de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate în cazul lui Mocean Iancu Marcel, primar al Comunei Camarașu, județul Cluj. Mocean Iancu Marcel s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 15 iunie 2012 – 08 aprilie 2014,…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a anunțat marți ca fostul primar din Gherla, Sabo Marius Calin, s-a aflat in stare de incompatiblitate pe vremea cand era consilier local. Potrivit ANI, in perioada 10 iunie 2017 – 27 aprilie 2018, Marius Sabo a exercitat funcția de consilier local simultan cu…