- Sheila, soția lui Bogdan Ionescu, este in culmea fericirii, asta pentru ca in curand va deveni mama pentru prima data, iar recent, ea și partenerul de viața au fost intr-o vacanța exclusivista in Franța. Așadar, in cadrul unui interviu pentru Antena Stars, partenera fostului soț al Elenei Basescu a…

- Starea de sanatate a lui Viorel Lis nu este una foarte buna. Oana Lis a povestit la Antena Stars cu ce dificultați s-a confruntat soțul ei in ultima perioada și motivul pentru care a disparut o perioada din lumea mondena. Iata cum se simte fostul edil acum!

- Oana Lis a dezvaluit recent intr-un interviu ca a fost nevoita sa inchida cabinetul de consiliere psihologica pe care il deține de ceva vreme. Nu se mai poate concentra la viața profesionala deoarece Viorel Lis, soțul ei in varsta de 77 de ani, este dependent de ea. In ultima perioada, fostul primal…

- Oana Lis iși dorește de cașiva ani sa adopte un copil și așteapta in orice moment o veste de la autoritați. Totuși, formalitațile nu par a fi cea mai mare piedica in calea fericirii vedetei, ci chiar soțul ei. In cadrul celui mai recent interviu acordat de fostul edil al Capitalei și soția lui, cei…

- Oana Lis (42 de ani) este acum psiholog cu diploma și incearca sa faca bani din noua ei meserie. Cum o mare parte din pensia lui Viorel Lis se duce pe medicamentele fostului edil al Capitalei, Oana cauta sa contribuie la bugetul familiei cu orele de dezvoltare personala pe care le susține online, potrivit…

- Oana Lis a atras toate privirile, dar nu in modul in care și-ar fi dorit. Lipsita de inhibiții, soția lui Viorel Lis nu considera ca are nevoie de sutien, așa ca nu il poarta. Paparazzii SpyNews.ro au surprins-o in ipostaze de neuitat!

- Oana Lis nu a dus niciodata o viața ușoara, insa ea, dupa multe lecții primite, deși a fost jignita și harțuita, a continuat sa fie, dupa cum declara, o țaranca educata. Soția fostului edil al Capitalei le raspunde cu afecțiune, curaj și bunatate celor care ii vor raul.

- Din cauza varstei inaintate, dar și a problemelor de sanatate, Oana și Viorel Lis au purtat discuții legate de ziua in care fostul primar va pleca din aceasta lume. Vedeta a marturisit la Antena Stars ca au vorbit despre cum locul unde va fi inmormantat.