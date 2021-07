Viorel Cataramă la Realitatea Plus: Politicienii nu fac restructurarea aparatului bugetar pentru că pierd electoral Catarama susține ca cea mai logica și eficienta cale de restructurare este reforma administrativa."Din 5 județe faci unul. Din start dispar 4 consilii județene, 4 direcții de finanțe, 4 inspectorate de poliție și așa mai departe. Numai dintr-un foc. Sunt, de asemenea, atatea agenții care nu-și au rostul și au fost cațiva miniștri care au spus ca pentru a reduce aparatul de stat trebuie sa schimbi organnizarea administrațiva, Sunt și politicieni care, in particular, spun acest lucru, dar in public nu au curaj, pentru ca se gandesc „ce zice electoratul?”. Asta e cauza pentru care nimeni, niciodata,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

