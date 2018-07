Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata intr-o vizita oficiala in Muntenegru, s-a intalnit miercuri cu presedintele muntenegrean Milo Djukanovic, cei doi oficiali convenind intensificarea cooperarii sectoriale in energie, cu accent pe interconectivitate, precum si in domeniile turism, educatie si cultura.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat aproximativ 40 de minute cu presedintele Klaus Iohannis, pe fondul informatiilor privind posibilitatea adoptarii unei Ordonante de Urgenta a Guvernului privind amnistierea si gratierea unor fapte penale. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- „S-a discutat si despre protocoale. Chiar domnul vicepresedinte Timmermans a spus ca au existat protocoale intre serviciile secrete si procurori, ceea ce reprezinta un lucru extrem de grav, iar domnul Juncker a spus ca acest lucru nu numai ca este grav, este o incalcare a democratiei. S-a discutat…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o, marti, pe ambasadoarea Tunisiei in Romania, Boutheina Labidi, in vizita de ramas-bun, se arata intr-un comunicat al Guvernului remis AGERPRES. Potrivit sursei citate, premierul a exprimat satisfactia pentru evolutiile pozitive inregistrate in ultima perioada…

- Cei doi oficiali au evocat importanta istorica a anului 1918 atat pentru Romania, cat si pentru Republica Lituania, in contextul in care, in 2018, ambele state celebreaza Centenarul."Seful Executivului roman si presedintele Parlamentului lituanian si-au exprimat satisfactia pentru consistenta…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata intr-o vizita de lucru in Republica Lituania, a avut vineri o intrevedere cu omologul lituanian Saulius Skvernelis, obiectivele convorbirilor, in plan bilateral, vizand discutarea posibilitatilor de crestere a schimburilor comerciale si identificarea de noi…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, i-a cerut, ieri, sefului statului, Klaus Iohannis, sa se delimiteze de sesizarea penala a liderului liberal, Ludovic Orban, astfel incat sa nu poata fi considerata parte a unui plan. ”Mi s-ar parea normal ca in acest context in care plangerea penala facuta…

- Liviu Dragnea a facut noi acuzații dure la adresa președintelui Romaniei. Șeful PSD il acuza pe Klaus Iohannis ca submineaza Romania atunci cand critica acțiunile guvernului. Liviu Dragnea l-a acuzat pe președintele Iohannis ca submineaza Romania atunci cand critica acțiunile guvernului. Șeful statului…