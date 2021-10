Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Violeta Alexandru nu ințelege de ce a fost „atata mister in legatura cu PNRR” și spune ca ar fi fost mai modesta cu ceremonia de luni la care au participat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cițu, anunța Mediafax. „De…

- In discursul pe care l-a susținut de la pupitrul Consiliul Național, fostul ministru al Muncii i-a acuzat pe politicienii din echipa lui Florin Cițu ca mimeaza o atitudinea democratica in public, dar s-au asigurat, in culise, ca opozanții lor nu mai au șansa unei competiții corecte."O aștept și pe doamna…

- ”Aceasta funcție de președinte al PNL București este importanta pentru coordonarea politica a sectoarelor.Deja a inceput sa scarțaie coaliția USR PLUS - PNL, inclusiv la Primaria Generala, dar și la primariile de sector și cred ca este mult prea devreme ca acest lucru sa se intample. Propun sa recladesc…

- Deputatul PNL Cristian Bacanu a precizat, referitor la castigarea alegerilor interne la PNL Bucuresti de catre Ciprian Ciucu, sustinut de Florin Citu ca dupa aceasta victorie „a devenit foarte clar care este trendul, mai multe organizatii vor anunta in viitorul apropiat ca intra in echipa castigatoare”.…

- Intrați in Sala Polivalenta din București la interval de 20 de minute unul fața de celalalt, președintele PNL Ludovic Orban și premierul Florin Cițu, rivali la alegerile pentru șefia partidului care vor avea loc pe 25 septembrie, s-au ignorat reciproc timp de aproape 7 minute. Liberalii din Bucuresti…

- "A inceput aceasta competitie din punctul meu de vedere nu elegant, cu cateva acuze pentru oameni care si-au exprimat optiunea liber, asa cum fac liberalii, pentru un candidat sau altul, sper ca am depasit acel punct. (...) Sunt alegeri foarte importante, construim o echipa cu care trebuie sa ne luam…

- Premierul Florin Cițu l-a atacat dur pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, la reuniunea PNL București, de sambata, la care se va alege președintele organizației. Premierul l-a criticat pe primarul general pentru ca a beneficiat de sprijinul PNL fara sa intre in partid și a spus ca la alegerile…

- USR PLUS a transmis joi seara, intr-un comunicat, ca va depune plangere penala daca primarul Capitalei, Nicușor Dan, nu il va demite pe directorul ASSMB, Vasile Apostol, și nu iși va cere „scuze publice” dupa „tentativa de trucare a concursului pentru ocuparea postului de Director al Direcției Management…