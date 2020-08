Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirma, referitor la cresterea alocatiilor in transe, ca daca PSD doreste ”sa blocheze” aceasta majorare, Guvernul va fi nevoit sa suspende plata acestora. ”Daca suntem intr-un sistem de plati si am dat drumul la procedura inseamna ca ne oprim, nu mai facem nicio…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat, luni, ca pensiile vor creste "cu siguranta" de la 1 septembrie, mentionand ca se fac "mai multe scenarii" in acest sens.Violeta Alexandru a evitat insa sa precizeze și procentul cu care se vor majora pensiile de la 1 septembrie."Pensiile…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat, sambata, la Romania TV, ca Guvernul va anunța in zilele urmatoare procentul cu care vor crește pensiile, din septembrie."Au loc aproape zilnic care au in centru evaluarea Ministerului Finanțelor. Pensiile vor crește, suntem determinați sa se…

- "Guvernul va lua o decizie privind dublarea alocațiilor pana la 1 august" Ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Foto: Agerpres. Pâna la 1 august, Guvernul va lua o decizie cu privire la dublarea alocațiilor, dupa ce Ministerul Finanțelor va prezenta situația bugetara actuala - afirma ministrul…

- Violeta Alexandru afirma ca decizia Curtii Constitutionale privind dublarea alocatiilor copiilor „nu este o optiune, ci o obligatie” si anunta ca pana la 1 august Guvernul va lua o decizie cu privire la punerea in aplicare a acestei decizii „in corespondenta cu posibilitatile pe care le are bugetul…

- Ministrul Muncii a facut noi dezvaluiri despre pensiile romanilor. Violeta Alexandru spune ca susține creșterea punctului de pensie, iar acest amendament este in analiza, pe masa echipei guvernamentale. "Susținem creșterea punctului de pensii si reclacularea. Suntem in analiza sa vedem ce…

- Guvernul va mari alocatiile copiilor in cazul in care legea va intra in vigoare, iar sursa de finantare va fi identificata la rectificarea bugetara, care va avea loc peste o luna, a declarat, joi seara, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "Asteptam ca actul normativ sa mearga…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a spus joi seara la Digi24 ca, daca președintele Klaus Iohannis va promulga legea privind dublarea alocațiilor copiilor, guvernul va respecta legea și va mari alocațiile. Ea a acuzat Parlamentul de populism, spunand ca guvernul oricum avea in plan majorarea alocațiilor,…