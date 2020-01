Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta intr-o postare pe Facebook ca se afla in mijlocul unei reorganizari profunde in Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS), iar noua organigrama va avea cu 101 posturi mai putine, respectiv se va ajunge la 323 de la 424 de posturi. "Am ajuns, dupa saptamani de dezbateri interne si externe, la varianta de mai jos a Organigramei. A mai fost in consultare dar o arat din nou public pentru ca orice reactie bazata pe argumente este binevenita! In curand imi voi asuma decizia pe marginea noii Organigrame. Da, propun reducerea numarului de posturi, scaderea…