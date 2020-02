Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat ca a existat un contract al Casei de Pensii cu Institutul pentru studii in probleme de munca pentru scanarea cartilor de munca, insa contractul s-a finalizat fara a fi scanate toate cartile de munca, iar cele scanate sunt gresite.…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, anunta ca va analiza in perioada urmatoare de ce se intampla ca biletele de tratament si odihna pentru pensionari sa nu fie folosite si in ce masura acest lucru se datoreaza unui management defectuos sau procedurilor legale, potrivit Agerpres."Am…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, anunta ca va analiza in perioada urmatoare de ce se intampla ca biletele de tratament si odihna pentru pensionari sa nu fie folosite si in ce masura acest lucru se datoreaza unui management defectuos sau procedurilor legale. "Am mai multe subiecte…

- Violeta Alexandru se afla in mijlocul unei reorganizari profunde in Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS), iar noua organigrama va avea cu 101 posturi mai putin, respectiv se va ajunge la 323 de la 424 de posturi. "Am ajuns, dupa saptamani de dezbateri interne si externe, la varianta…

- Situatia in care persoane in varsta de 45 de ani, in plina forma de munca, se pensioneaza din sistemul public si revin sa se angajeze tot in sistemul public este profund injusta, iar acesta este sensul interdictiei cumularii pensiei cu angajarea in sistemul public, a declarat ministrul Muncii si Protectiei…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri seara, majorarea salariului minim de la 2.080 de lei la 2.230 de lei/ luna, ceea ce reprezinta o crestere de 7,2 % fata de luna decembrie 2019. Tariful orar pentru un program complet de lucru de 167,333 ore va creste anul viitor de la 12,43 lei la 13,327 lei.…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a transmis ca, in data de 11 decembrie, a cerut redactarea si a semnat un ordin prin care Agentia Nationala pentru Ocuparea fortei de Munca ANOFM , Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala ANPIS , Casa Nationala de Pensii sa aiba…

- Amenzi de peste 280.000 de lei și avertismente cu nemiluita. De asta au ”beneficiat” mai mulți agenți economici din județ care nu au respectat legislația din domeniul muncii. Sancțiunile au fost aplicate de inspectorii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Salaj, in cadrul unei acțiuni de control…