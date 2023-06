Stiri pe aceeasi tema

- Confruntarile au continuat in noaptea de marti spre miercuri la Nanterre, in suburbiile de vest ale Parisului, dupa moartea unui adolescent de 17 ani, aflat la volan. Acesta a refuzat sa se conformeze solicitarii venite din partea unui ofiter de politie și a fost impușcat.

- Un adolescent de 17 ani din Franta a fost ucis la volanul unui vehicul, dupa ce a refuzat sa se supuna unui control rutier, incidentul starnind revolta in mai multe orase din Franta si ciocnici cu Politia, transmite Le Figaro.Moartea lui Nael M., in varsta de 17 ani, care a fost ucis de un politist…

- Un video cu un polițist beat, care injura un șofer „ca la ușa cortului” a fost distribuit pe rețele. Potrivit IGP, cazul este de aproape 8 ani, iar angajatul a fost concediat din sistem. „Solicitam persoanelor care au distribuit acest video sa faca rectificari cu precizarile de rigoare ale Poliției”,…

- Un tanar de 31 de ani a urcat beat pe motocicleta și a lovit un polițist aflat in misiune, care l-a tras pe dreapta. Accidentul a avut loc in seara zilei de ieri, 14 iunie, in localitatea Neculaeuca, din raionul Orhei.

- Au aflat ca are afacere de succes cu criptomonede, l-au urmarit, rapit, l-au amenințat cu moartea și nu l-au lasat liber pana nu le-a facut transferuri de peste 9,2 milioane de lei.Doi barbați de 40 și 44 de ani, originari din Anenii Noi, sunt cercetați penal dupa ce ar fi șantajat și amenințat cu moartea…

- *Cercetați de polițiști pentru distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, reținuți pentru 24 de ore* La data de 22 mai a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurala Baleni, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de…

- Accident de circulație marți seara, in jurul orei 21:50, pe Calea Aurel Vlaicu, in zona garii din Arad. „Un tanar de 24 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe Calea Aurel Vlaicu, spre UTA, in zona Garii CFR a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a derapat pe sinele de tramvai,…

- Un tanar de 19 ani s-a ales cu dosar penal dupa ce, duminica dupa-amiaza, a fost depistat in trafic, la Rasnov, conducand o masina sub influenta drogurilor. "Avand in vedere ca acesta prezenta indicii in comportamentul lui ca s-ar fi aflat sub influenta substantelor interzise, tanarul fost testat din…