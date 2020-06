Violența și tulburarea liniștii publice se pedepsesc La data de 21 iunie a.c., politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 8 Petelea, au fost sesizați cu privire la faptul ca pe raza comunei Ibanești are loc un scandal, in urma caruia o persoana ar fi fost agresata. In fapt, din cercetarile efectuate de politisti, a reiesit faptul ca la aceeasi data, aflandu-se pe o strada din comuna Ibanești, pe fondul unui conflict mai vechi, un barbat... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

