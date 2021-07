Vioara lui Enescu, în Parcul Coloanei fără sfârşit Primaria Municipiului Targu Jiu organizeaza recitalul „Vioara lui Enescu”, in Parcul Coloanei Infinitului, vineri, 2 iulie, de la ora 20:00. Evenimentul va aduce in fata publicului un exemplu unic de generozitate artistica. Gabriel Croitoru si legendara vioara Guarneri del Gesu pe care a cantat George Enescu (instrument pus la dispoziție și aflat in patrimoniul Muzeului Național “George Enescu”) strabat Romania alaturi de pianistul Horia Mihail, aducand muzica aproape de comunitati dintre cele mai diferite Romania. O calatorie spectaculoasa la fiecare editie, un dialog cultural si muzical dincolo… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

