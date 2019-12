Vinul spaniol, amenințat de secetă Producatorii de vin din Spania sunt ingrijorați din cauza secetei și a temperaturilor ridicate din ultimii ani. Incalzirea globala ii determina pe mulți proprietari de plantații de vie sa caute alternative pentru salvarea producției. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Beaujolais-ul de anul acesta, vinul tradițional al francezilor, risca sa nu mai ajunga pe rafturile magazinelor americane. Producatorii sunt ingrijorați ca, din cauza taxelor impuse de Statele Unite, vinul se va scumpi și nu se va mai vinde. Mihaela Antoche are amanunte din Franța.

- Romania merge in Spania pentru meciul retur cu ibericii din preliminariile EURO 2020, iar Robert Moreno (42 de ani) ii „amenința” pe jucatorii lui Cosmin Contra (43 de ani). Romania - Suedia se joaca pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Meciul va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și…

- Corpul lui Franco a fost ingropat intr-un mausoleu masiv in asa-numita Vale a celor cazuti, aflata in nord-vestul Madridului. Ramasitele pamantesti vor fi mutate intr-un cimitir municipal din nordul orasului, a declarat vicepremierul spaniol Carmen Calvo. Familia lui Franco va fi informata…

- Omul de afaceri spaniol Marcial Gomez Sequeira, fost președinte al unei companii de servicii in sanatate și ex-director la Real madrid, iși va deschide un muzeu cu 420 de specii de animale pe care le-a vanat in toata lumea de-a lungul a 48 de ani. Marcial Gomez Sequeira are 79 de ani și este mare pasionat…

- Portarul lui Manchester United, David de Gea, ar putea cumpara clubul Elche, care activeaza in a doua divizie din Spania. Conform Sport.es, De Gea ar trebui sa plateasca 18 milioane de euro pentru clubul spaniol. De Gea are abonament la meciurile echipei Elche, anunța MEDIAFAX.Citește și: VIDEO…

- Culesul viilor este in toi, iar agricultorii romani isi fac primele calcule. Desi calitatea strugurilor este buna, recolta este la jumatate fata de anul trecut, in multe zone ale tarii. Producatorii se plang ca fenomenele extreme le-au distrus o parte din podgorii. Cu toate astea, Romania se mentine…

- Constructorul spaniol al lotului 3 al Autostrazii Lugoj-Deva anunta declansarea unui conflict diplomatic din cauza rezilierii contractului de catre autoritatile romane de resort, urmand ca ambasadorul Romaniei in Spania sa fie chemat la discutii, a declarat, miercuri, Fernando Lana Hernandez, director…